Картунов Александр Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКартунов Александр Евгеньевич

Картунов Александр Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1986

Отец: Картунов Евгений Владимирович

Мать: Картунова-Левен Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
20.03.2019

Сын: Картунов Глеб Александрович

Мать ребёнка: Полищук Татьяна

Бракосочетание
28.12.2019

Жена: Полищук Татьяна

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
23.06.2022

Сын: Картунов Артем Александрович

Мать ребёнка: Полищук Татьяна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.