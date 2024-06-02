Картунов Александр Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1986
Рождение ребёнка
20.03.2019
Сын: Картунов Глеб Александрович
Мать ребёнка: Полищук Татьяна
Бракосочетание
28.12.2019
Жена: Полищук Татьяна
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
23.06.2022
Сын: Картунов Артем Александрович
Мать ребёнка: Полищук Татьяна