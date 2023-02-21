Макутина (Поликушина) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макутина (Поликушина) Ольга

Место рождения

Россия

Дата рождения

16.11.1961

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1961

Отец: Поликушин Вячеслав

Мать: Татьяна

Россия
Рождение ребёнка
12.02.1979

Сын: Сергей

Отец ребёнка: Макутин Анатолий

Развод
Неизвестно

Муж: Макутин Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макутин Анатолий

Работа или профессия
Неизвестно
пенсионер
Образование
Неизвестно
высшее педагогическое
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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