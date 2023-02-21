Макутина (Поликушина) Ольга
Место рожденияРоссия
Дата рождения16.11.1961
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1961
Отец: Поликушин Вячеслав
Мать: Татьяна
Россия
Рождение ребёнка
12.02.1979
Сын: Сергей
Отец ребёнка: Макутин Анатолий
Развод
Неизвестно
Муж: Макутин Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макутин Анатолий
Работа или профессия
Неизвестно
пенсионер
Образование
Неизвестно
высшее педагогическое
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно