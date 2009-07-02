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Платенко Михаил Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1953

Дата смерти

02.07.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1953

Отец: Платенко Илья

Мать: Платенко Анна

Рождение ребёнка
05.10.1977

Дочь: Ткачук Олеся Михайловна

Мать ребёнка: Платенко Нина Ивановна

Рождение ребёнка
21.03.1981

Сын: Платенко Денис Михайлович

Мать ребёнка: Платенко Нина Ивановна

Рождение ребёнка
10.11.1989

Сын: Платенко Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Платенко Нина Ивановна

Смерть
02.07.2009

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