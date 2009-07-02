Платенко Михаил Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1953
Дата смерти02.07.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1953
Отец: Платенко Илья
Мать: Платенко Анна
Рождение ребёнка
05.10.1977
Дочь: Ткачук Олеся Михайловна
Мать ребёнка: Платенко Нина Ивановна
Рождение ребёнка
21.03.1981
Сын: Платенко Денис Михайлович
Мать ребёнка: Платенко Нина Ивановна
Рождение ребёнка
10.11.1989
Сын: Платенко Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Платенко Нина Ивановна
Смерть
02.07.2009