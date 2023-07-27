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Лезин Валерий Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1974

Отец: Лезин Геннадий Павлович

Мать: Шерстнева Любовь Артемьевна

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