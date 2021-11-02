Барсукова (Эктова) Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.11.2021
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.05.1956
Сын: Барсуков Николай Александрович
Отец ребёнка: Барсуков Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
14.01.1963
Дочь: Барсукова Галина Александровна
Отец ребёнка: Барсуков Александр Алексеевич
Смерть
02.11.2021