Барсукова (Эктова) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барсукова (Эктова) Клавдия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.11.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Эктов Иван Петрович

Мать: Эктова (Черняева) Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барсуков Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
21.05.1956

Сын: Барсуков Николай Александрович

Отец ребёнка: Барсуков Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
14.01.1963

Дочь: Барсукова Галина Александровна

Отец ребёнка: Барсуков Александр Алексеевич

Смерть
02.11.2021

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