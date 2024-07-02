Дойникова (Мухина) Татьяна 07.01.1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дойникова (Мухина) Татьяна

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Место рождения

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

07.01.1888

Дата смерти

Около 1977

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1888

Отец: Мухин Михаил Афанасиевич

Мать: Мухина (Абызова) Параскева

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дойников Евгений

Отец ребёнка: Дойников Иван Яковлевич

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дойников Григорий Иванович

Отец ребёнка: Дойников Иван Яковлевич

Бракосочетание
31.01.1905

Муж: Дойников Иван Яковлевич

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Witnesses:Николай Иванович Дойников, Харитон Павлович Пашенков, Иван Стефанович Ступников, Терентий Афонасиевич Мухин, Никита Иосифович Волков, Артемий Исаиевич Абызов
Рождение ребёнка
03.08.1906

Дочь: (Дойникова) Евдокия

Отец ребёнка: Дойников Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
16.10.1911

Дочь: (Дойникова) Зинаида

Отец ребёнка: Дойников Иван Яковлевич

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
09.10.1912

Сын: Дойников Филипп

Отец ребёнка: Дойников Иван Яковлевич

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
08.06.1914

Сын: Дойников Александр

Отец ребёнка: Дойников Иван Яковлевич

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
19.05.1922

Дочь: Павлюченко (Дойникова) Капитолина

Отец ребёнка: Дойников Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1924

Дочь: (Дойникова) Людмила

Отец ребёнка: Дойников Иван Яковлевич

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
04.06.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дойников Иван Яковлевич

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Смерть
Около 1977
Набережные Челны
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Орловское кладбище

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