Дойникова (Мухина) Татьяна
Место рождения
Дата рождения07.01.1888
Дата смертиОколо 1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1888
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дойников Евгений
Отец ребёнка: Дойников Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дойников Григорий Иванович
Отец ребёнка: Дойников Иван Яковлевич
Бракосочетание
31.01.1905
Witnesses:Николай Иванович Дойников, Харитон Павлович Пашенков, Иван Стефанович Ступников, Терентий Афонасиевич Мухин, Никита Иосифович Волков, Артемий Исаиевич Абызов
Рождение ребёнка
03.08.1906
Дочь: (Дойникова) Евдокия
Отец ребёнка: Дойников Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
16.10.1911
Дочь: (Дойникова) Зинаида
Отец ребёнка: Дойников Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
09.10.1912
Сын: Дойников Филипп
Отец ребёнка: Дойников Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
08.06.1914
Сын: Дойников Александр
Отец ребёнка: Дойников Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
19.05.1922
Дочь: Павлюченко (Дойникова) Капитолина
Отец ребёнка: Дойников Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1924
Дочь: (Дойникова) Людмила
Отец ребёнка: Дойников Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
04.06.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дойников Иван Яковлевич
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Смерть
Около 1977
Набережные Челны
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Орловское кладбище