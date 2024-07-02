Васильева Фёкла Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1903
Дата смерти?.01.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1930
Сын: Невьянцев Савелий Фёдорович
Отец ребёнка: Невьянцев Фёдор Ефимович
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Невьянцев Фёдор Ефимович
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
01.09.1939
Смерть
?.01.1981
Гусиноозерск, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия