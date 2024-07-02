Васильева Фёкла Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Фёкла Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1903

Дата смерти

?.01.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

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1930 г.р.
1934 г.р.
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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Невьянцев Фёдор Ефимович

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Невьянцев Фёдор Ефимович

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Невьянцев Фёдор Ефимович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Невьянцев Савелий Фёдорович

Отец ребёнка: Невьянцев Фёдор Ефимович

Рождение ребёнка
1934

Сын: Невьянцев Ефим Фёдорович

Отец ребёнка: Невьянцев Фёдор Ефимович

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Невьянцев Фёдор Ефимович

Рождение ребёнка
01.09.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Невьянцев Фёдор Ефимович

Смерть
?.01.1981
Гусиноозерск, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия

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