Данова Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данова Наталья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1961

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1961

Отец: Цымбал Михаил

Мать: Буськина Мария

Рождение ребёнка
21.01.1982

Сын: Ларионов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Данов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
24.11.1994

Сын: Данов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Данов Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данов Александр Николаевич

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