Данова Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1961
Отец: Цымбал Михаил
Мать: Буськина Мария
Рождение ребёнка
21.01.1982
Сын: Ларионов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Данов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
24.11.1994
Сын: Данов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Данов Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно