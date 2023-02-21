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Реус (Reus) Кондрат Иванов
Реус (Reus) Кондрат Иванов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1771
Дата смерти
Около 1831
Пол
Мужской
Отец
Реус (Reus) Иван
Около 1740 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
AE
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец:
Реус (reus) Иван
Мать:
?
Смерть
Около 1831
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