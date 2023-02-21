Реус (Reus) Кондрат Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реус (Reus) Кондрат Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Около 1831

Пол

Мужской

Отец

Около 1740 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Реус (reus) Иван

Мать: ?

Смерть
Около 1831
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