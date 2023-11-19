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Феофанов Юрий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1948

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1948

Отец: Феофанов Дмитрий Федорович

Мать: Феофанова (Макарова) Галина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феофанова (Поволоцкая) Светлана Михайловна

Рождение ребёнка
25.01.1980

Дочь: Мишина (Феофанова) Татьяна Юрьевна

Мать ребёнка: Феофанова (Поволоцкая) Светлана Михайловна

Рождение ребёнка
21.04.1982

Дочь: (Феофанова) Ольга Юрьевна

Мать ребёнка: Феофанова (Поволоцкая) Светлана Михайловна

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