Феофанов Юрий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1948
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1980
Дочь: Мишина (Феофанова) Татьяна Юрьевна
Мать ребёнка: Феофанова (Поволоцкая) Светлана Михайловна
Рождение ребёнка
21.04.1982
Дочь: (Феофанова) Ольга Юрьевна
Мать ребёнка: Феофанова (Поволоцкая) Светлана Михайловна