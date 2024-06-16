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Климова -- Варвара Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Алексей Гаврилович

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Ерофеева (Климова) Марфа Алексеевна

Отец ребёнка: Климов Алексей Гаврилович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Климов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Климов Алексей Гаврилович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Климов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Климов Алексей Гаврилович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.06.1901

Дочь: Климова Агриппина Алексеевна

Отец ребёнка: Климов Алексей Гаврилович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
30.08.1903

Сын: Климова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Климов Алексей Гаврилович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
16.07.1905

Дочь: Климова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Климов Алексей Гаврилович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
25.08.1907

Дочь: Климова Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Климов Алексей Гаврилович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Смерть
Неизвестно

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