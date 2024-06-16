Климова -- Варвара Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Ерофеева (Климова) Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Климов Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Климов Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Климов Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
08.06.1901
Дочь: Климова Агриппина Алексеевна
Отец ребёнка: Климов Алексей Гаврилович
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
30.08.1903
Отец ребёнка: Климов Алексей Гаврилович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
16.07.1905
Дочь: Климова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Климов Алексей Гаврилович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
25.08.1907
Дочь: Климова Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Климов Алексей Гаврилович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Смерть
Неизвестно