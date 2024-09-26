Беляй Мария Михайловна (Максимовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляй Мария Михайловна (Максимовна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляй Ануфрий

Рождение ребёнка
26.07.1891

Дочь: (Беляй) Евдокия

Отец ребёнка: Беляй Ануфрий

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
08.10.1898

Дочь: (Беляй) Пелагея

Отец ребёнка: Беляй Ануфрий

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Беляй Терентий Ануфриевич

Отец ребёнка: Беляй Ануфрий

Рождение ребёнка
1904

Сын: Беляй Андрей

Отец ребёнка: Беляй Ануфрий

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
28.05.1909

Дочь: (Беляй) Марфа

Отец ребёнка: Беляй Ануфрий

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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