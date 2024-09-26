Беляй Мария Михайловна (Максимовна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Беляй Ануфрий
Рождение ребёнка
26.07.1891
Дочь: (Беляй) Евдокия
Отец ребёнка: Беляй Ануфрий
Рождение ребёнка
08.10.1898
Дочь: (Беляй) Пелагея
Отец ребёнка: Беляй Ануфрий
Рождение ребёнка
1901
Сын: Беляй Терентий Ануфриевич
Отец ребёнка: Беляй Ануфрий
Рождение ребёнка
1904
Сын: Беляй Андрей
Отец ребёнка: Беляй Ануфрий
Рождение ребёнка
28.05.1909
Дочь: (Беляй) Марфа
Отец ребёнка: Беляй Ануфрий
Смерть
Неизвестно