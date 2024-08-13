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Власов Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

1885

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Власов Григорий Аврамович

Мать: Власова (Власова) Марья

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Власов Яков Иванович

Мать ребёнка: Власова (Власова) Домника Ивановна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
07.02.1852

Сын: Власов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Власова (Власова) Домника Ивановна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
13.10.1856

Сын: Власов Казьма Иванович

Мать ребёнка: Власова (Власова) Домника Ивановна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
1885

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