Власов Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти1885
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Власов Григорий Аврамович
Мать: Власова (Власова) Марья
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Власов Яков Иванович
Мать ребёнка: Власова (Власова) Домника Ивановна
Рождение ребёнка
07.02.1852
Мать ребёнка: Власова (Власова) Домника Ивановна
Рождение ребёнка
13.10.1856
Мать ребёнка: Власова (Власова) Домника Ивановна
Смерть
1885