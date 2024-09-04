Алгазина (Русакова) Софья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазина (Русакова) Софья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

1915 г.р.
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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алгазин Афиноген Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Афиноген Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алгазин Афиноген Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алгазин Семён Афиногенович

Отец ребёнка: Алгазин Афиноген Яковлевич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Алгазин Тимофей Афиногенович

Отец ребёнка: Алгазин Афиноген Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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