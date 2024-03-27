(Нуриманова) Зайнаб
Место рожденияс.Петряксы, Курмышский уезд Симбирской губ.
Дата рождения30.06.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1896
Отец: Хисаметдинов Нуриман
Мать: ?
с.Петряксы, Курмышский уезд Симбирской губ.
Рождение ребёнка
28.09.1916
Сын: Каримов Анвар
Отец ребёнка: Каримов Мирзаакрам
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каримов Мирзаакрам
Смерть
Неизвестно