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(Нуриманова) Зайнаб

Место рождения

с.Петряксы, Курмышский уезд Симбирской губ.

Дата рождения

30.06.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1896

Отец: Хисаметдинов Нуриман

Мать: ?

с.Петряксы, Курмышский уезд Симбирской губ.
Рождение ребёнка
28.09.1916

Сын: Каримов Анвар

Отец ребёнка: Каримов Мирзаакрам

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каримов Мирзаакрам

Смерть
Неизвестно
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