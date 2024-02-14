Сулейманов Мухамметжан
Место рожденияд.Новые Чечкабы Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения1882
Дата смерти1926
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Камалетдинов Сулейман
Мать: Камалетдинова Бибигазизя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сулейманова Гафиря
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Сулейманова Гафиря
Рождение ребёнка
1923
Сын: Мухамедзянов Тагир
Мать ребёнка: Сулейманова Гафиря
Смерть
1926