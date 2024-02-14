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Сулейманов Мухамметжан

Место рождения

д.Новые Чечкабы Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1882

Дата смерти

1926

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Камалетдинов Сулейман

Мать: Камалетдинова Бибигазизя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сулейманова Гафиря

Рождение ребёнка
1906

Сын: Мухаметзянов Ахметзян

Мать ребёнка: Сулейманова Гафиря

Рождение ребёнка
1923

Сын: Мухамедзянов Тагир

Мать ребёнка: Сулейманова Гафиря

Смерть
1926

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