Астроушко Юрий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уколова Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
01.10.2007
Дочь: Астроушко Арина Юрьевна
Мать ребёнка: Уколова Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
09.04.2012
Мать ребёнка: Уколова Ирина Михайловна