Астроушко Юрий Владимирович 01.01.1982 — найти родственников по фамилии на Familio
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Астроушко Юрий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1981 г.р.

Дети

Добавил:

ОУ
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Место
Комментарий
Рождение
01.01.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уколова Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
01.10.2007

Дочь: Астроушко Арина Юрьевна

Мать ребёнка: Уколова Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
09.04.2012

Сын: Астроушко Степан Юрьевич

Мать ребёнка: Уколова Ирина Михайловна

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