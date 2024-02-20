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Шемигон Алексей Никитин

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1777

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Шемигон Никита Петрович

Мать: Шемигон Татьяна Елисеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Марьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Шемигон Матрена Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1804

Сын: Шемигон Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Шемигон Матрена Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1807

Сын: Шемигон Яков Алексеевич

Мать ребёнка: Шемигон Матрена Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1812

Сын: Шемигон Трофим Алексеевич

Мать ребёнка: Шемигон Матрена Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1814

Сын: Шемигон Никита Алексеевич

Мать ребёнка: Шемигон Матрена Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Ксения Алексеевна

Мать ребёнка: Шемигон Матрена Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1817

Сын: Шемигон Илья Алексеевич

Мать ребёнка: Шемигон Матрена Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1818
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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