Шемигон Алексей Никитин
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1777
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Шемигон Никита Петрович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Марьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Шемигон Матрена Васильевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Шемигон Матрена Васильевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Шемигон Матрена Васильевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1812
Сын: Шемигон Трофим Алексеевич
Мать ребёнка: Шемигон Матрена Васильевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1814
Сын: Шемигон Никита Алексеевич
Мать ребёнка: Шемигон Матрена Васильевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Ксения Алексеевна
Мать ребёнка: Шемигон Матрена Васильевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Шемигон Матрена Васильевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1818
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука