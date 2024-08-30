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Ступин Михаил Алексеевич

Место рождения

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1750

Дата смерти

22.10.1818

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Ступин Алексей Федорович

Мать: Ступина Фотиния Яковлевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
20.01.1773

Жена: Ступина Анна Алексеевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.03.1774

Сын: Ступин Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Ступина Анна Алексеевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Ступина) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Ступина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
16.05.1778

Сын: Ступин Федор Михайлович

Мать ребёнка: Ступина Анна Алексеевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
27.03.1785

Дочь: Ступина Матрона Михайловна

Мать ребёнка: Ступина Анна Алексеевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
22.10.1818
Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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