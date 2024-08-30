Ступин Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смерти22.10.1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Бракосочетание
20.01.1773
Жена: Ступина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
17.03.1774
Сын: Ступин Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Ступина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Ступина) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Ступина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
16.05.1778
Мать ребёнка: Ступина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
27.03.1785
Дочь: Ступина Матрона Михайловна
Мать ребёнка: Ступина Анна Алексеевна
Смерть
22.10.1818