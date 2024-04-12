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Суриков Филипп Варламов

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Вычислено 1808

Дата смерти

После 1836

Пол

Мужской

Отец

Около 1776 г.р.

Мать

Вычислено 1781 г.р.

Жена

Вычислено 1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808

Отец: Суриков Варлам Иванов

Мать: Ксения (Аксинья) Андреева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
С 1833
крепостной крестьянин и рекрут | лейб-гвардии Московского полка рядовой
Военная служба
1833
Крещение
1836
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково) | ф.607, оп.1, д.1905 (1834-1841) | <p>Метрическая книга данная из Можайского духовного правле... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Иванова

Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1836
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