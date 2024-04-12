Суриков Филипп Варламов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1808
Дата смертиПосле 1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808
Отец: Суриков Варлам Иванов
Работа или профессия
С 1833
крепостной крестьянин и рекрут | лейб-гвардии Московского полка рядовой
Военная служба
1833
Крещение
1836
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково) | ф.607, оп.1, д.1905 (1834-1841) | <p>Метрическая книга данная из Можайского духовного правле... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Иванова
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1836