Власов Назар Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти1866
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Власов Василий Денисович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Власова (Власова) Параскева Дмитриевна
Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Власова (Власова) Параскева Дмитриевна
Смерть
1866