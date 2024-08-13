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Власов Назар Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

1866

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Власов Василий Денисович

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844

Сын: Власов Петр Назарович

Мать ребёнка: Власова (Власова) Параскева Дмитриевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1850

Сын: Власов Степан Назарович

Мать ребёнка: Власова (Власова) Параскева Дмитриевна

Смерть
1866

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