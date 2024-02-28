Михей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихей

Михей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Симеон Михеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Иван Михеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Симеон Михеев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.