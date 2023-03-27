Мирославская (Новоденская) Клавдия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирославская (Новоденская) Клавдия Николаевна

Место рождения

Белозерский уезд, Новгородская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Белозерский уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Бракосочетание
14.04.1896

Муж: Мирославский Александр Андреевич

Белозерский уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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