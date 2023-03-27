Мирославская (Новоденская) Клавдия Николаевна
Место рожденияБелозерский уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Белозерский уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Бракосочетание
14.04.1896
Белозерский уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно