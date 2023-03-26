Павлова Любовь Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова Любовь Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Кирильченко Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Кирильченко Владимир Прокопьевич

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Кирильченко Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Кирильченко Владимир Прокопьевич

Рождение ребёнка
1964

Сын: Кирильченко Константин Владимирович

Отец ребёнка: Кирильченко Владимир Прокопьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирильченко Владимир Прокопьевич

Смерть
1990
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