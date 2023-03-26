Павлова Любовь Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Кирильченко Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Кирильченко Владимир Прокопьевич
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Кирильченко Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Кирильченко Владимир Прокопьевич
Рождение ребёнка
1964
Сын: Кирильченко Константин Владимирович
Отец ребёнка: Кирильченко Владимир Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1990