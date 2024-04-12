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Суриков Иван большой Григорьев

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Отец

Около 1734 г.р.

Мать

Вычислено 1754 г.р.

Жена

Вычислено 1772 г.р.

Дети

Вычислено 1788 г.р.
Вычислено 1792 г.р.
1795 г.р.
1801 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Суриков Григорий Антипов

Мать: Анна Иевлева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1788

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Евфросиния Пантелеева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1792

Сын: Матвей Иванов

Мать ребёнка: Евфросиния Пантелеева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Тихон Иванов

Мать ребёнка: Евфросиния Пантелеева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Леон Иванов

Мать ребёнка: Евфросиния Пантелеева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евфросиния Пантелеева

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1811
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
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