Суриков Иван большой Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: Суриков Григорий Антипов
Мать: Анна Иевлева
Рождение ребёнка
Вычислено 1788
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Евфросиния Пантелеева
Рождение ребёнка
Вычислено 1792
Сын: Матвей Иванов
Мать ребёнка: Евфросиния Пантелеева
Рождение ребёнка
1795
Сын: Тихон Иванов
Мать ребёнка: Евфросиния Пантелеева
Рождение ребёнка
1801
Сын: Леон Иванов
Мать ребёнка: Евфросиния Пантелеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евфросиния Пантелеева
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1811
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)