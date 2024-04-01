Александров Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александров Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1960

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черевко (Александрова) Елена

Мать ребёнка: Александрова (Юрченко) Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александрова (Юрченко) Наталья

Рождение ребёнка
04.09.1986

Сын: Александров Анатолий

Мать ребёнка: Александрова (Юрченко) Наталья

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