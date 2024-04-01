Александров Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черевко (Александрова) Елена
Мать ребёнка: Александрова (Юрченко) Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.09.1986
Сын: Александров Анатолий
Мать ребёнка: Александрова (Юрченко) Наталья