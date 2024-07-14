Цветковский Александр Устинов 09.05.1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Цветковский Александр Устинов

Место рождения

Карагайский, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

09.05.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1885

Отец: Цветковский Устин (Устиниан) Васильев

Мать: Цветковская (Зверякова) Федосья Прокопьева

Карагайский, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цветковская Мария Александрова

Мать ребёнка: Цветковская (Пестрякова) Анна Кириллова

Крещение
12.05.1885
Карагайский, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
27.01.1906

Жена: Цветковская (Пестрякова) Анна Кириллова

Карагайский, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Поручители по жениху: Карагайской станицы казаки Гордей Прокопiевъ Зыряновъ, Урядникъ Феодулъ Цветковскiй и Иванъ Ивановъ Рязановъ. По невесте: той же станицы казаки Павелъ Петровъ Пушкарёв, Кириллъ ... Показать все
Рождение ребёнка
17.02.1907

Сын: Цветковский Фёдор Александрович

Мать ребёнка: Цветковская (Пестрякова) Анна Кириллова

Карагайский, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
30.05.1909

Дочь: Цветковская Мария Александрова

Мать ребёнка: Цветковская (Пестрякова) Анна Кириллова

Карагайский, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.01.1911

Дочь: Цветковская Анна Александровна

Мать ребёнка: Цветковская (Пестрякова) Анна Кириллова

Карагайский, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.10.1912

Сын: Цветковский Иван Александрович

Мать ребёнка: Цветковская (Пестрякова) Анна Кириллова

Арест
28.03.1933
Карагайский, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Осуждён 25 апреля 1933 г. Осудивший орган: тройка ПП ОГПУ по Уралу Статья: 58-10 Приговор: спецссылка с семьей Место отбывания: Кизеловский район Архивное дело: Объединенный государственный архив Че... Показать все
Осуждение
25.04.1933
Карагайский, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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