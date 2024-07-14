Цветковский Александр Устинов
Место рождения
Дата рождения09.05.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1885
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цветковская Мария Александрова
Мать ребёнка: Цветковская (Пестрякова) Анна Кириллова
Крещение
12.05.1885
Бракосочетание
27.01.1906
Поручители по жениху: Карагайской станицы казаки Гордей Прокопiевъ Зыряновъ, Урядникъ Феодулъ Цветковскiй и Иванъ Ивановъ Рязановъ. По невесте: той же станицы казаки Павелъ Петровъ Пушкарёв, Кириллъ ... Показать все
Рождение ребёнка
17.02.1907
Сын: Цветковский Фёдор Александрович
Мать ребёнка: Цветковская (Пестрякова) Анна Кириллова
Рождение ребёнка
30.05.1909
Дочь: Цветковская Мария Александрова
Мать ребёнка: Цветковская (Пестрякова) Анна Кириллова
Рождение ребёнка
22.01.1911
Дочь: Цветковская Анна Александровна
Мать ребёнка: Цветковская (Пестрякова) Анна Кириллова
Рождение ребёнка
01.10.1912
Сын: Цветковский Иван Александрович
Мать ребёнка: Цветковская (Пестрякова) Анна Кириллова
Арест
28.03.1933
Осуждён 25 апреля 1933 г. Осудивший орган: тройка ПП ОГПУ по Уралу Статья: 58-10 Приговор: спецссылка с семьей Место отбывания: Кизеловский район Архивное дело: Объединенный государственный архив Че... Показать все
Осуждение
25.04.1933
Смерть
Неизвестно