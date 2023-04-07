Гузь (Савина) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гузь (Савина) Анна Фёдоровна

Место рождения

Амурская обл.

Дата рождения

08.03.1910

Дата смерти

10.10.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Около 1885 г.р.

Дети

1934 г.р.
Около 1937 г.р.
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1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛТ
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Место
Комментарий
Рождение
08.03.1910

Отец: не указан

Мать: Савина ?

Рождение ребёнка
03.10.1934

Дочь: Особливец (Гузь) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Гузь Иван Иванович

Рождение ребёнка
Около 16.06.1937

Сын: Гузь Леонид Иванович

Отец ребёнка: Гузь Иван Иванович

Рождение ребёнка
11.03.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гузь Иван Иванович

Рождение ребёнка
16.09.1940

Сын: Гузь Виктор Иванович

Отец ребёнка: Гузь Иван Иванович

Рождение ребёнка
17.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гузь Иван Иванович

Смерть
10.10.1983

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