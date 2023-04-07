Гузь (Савина) Анна Фёдоровна
Место рожденияАмурская обл.
Дата рождения08.03.1910
Дата смерти10.10.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1910
Отец: не указан
Мать: Савина ?
Рождение ребёнка
03.10.1934
Дочь: Особливец (Гузь) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Гузь Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 16.06.1937
Сын: Гузь Леонид Иванович
Отец ребёнка: Гузь Иван Иванович
Рождение ребёнка
11.03.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гузь Иван Иванович
Рождение ребёнка
16.09.1940
Сын: Гузь Виктор Иванович
Отец ребёнка: Гузь Иван Иванович
Рождение ребёнка
17.08.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гузь Иван Иванович
Смерть
10.10.1983