Гусейнова Аминат Османовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гусейнов Осман Гусейнович
Мать: Гусейнова Равзат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рамазанов Кура-Мухаммад Газиевич
Отец ребёнка: Рамазанов Гази
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рамазанов Саид-Мухаммад Газиевич
Отец ребёнка: Рамазанов Гази
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рамазанов Гази
Рождение ребёнка
2003
Дочь: Рамазанова Фатима Газиевна
Отец ребёнка: Рамазанов Гази