Голев Николай Степанович
Место рождения
Дата рождения20.05.1923
Дата смерти05.03.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1923
Ф. Р-3998 Оп. 3 Д. 314 | Государственный архив Тульской области | Ф. Р-3998 Оп. 3 Д. 314
Награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Рождение ребёнка
11.05.1945
Награда
06.11.1947
Орден Отечественной войны II степени
Образование
1947
юрист, Ростовская юридическая школа МЮ РСФСР в Таганроге
Рождение ребёнка
23.09.1948
Рождение ребёнка
03.02.1951
Рождение ребёнка
15.07.1952
Награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.03.1989
Похороны
Неизвестно