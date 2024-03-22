Голев Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолев Николай Степанович

Голев Николай Степанович

avatar

Место рождения

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

20.05.1923

Дата смерти

05.03.1989

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1923

Отец: Голев Степан Иванович

Мать: Голева, Соловьева Вера Васильевна

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. Р-3998 Оп. 3 Д. 314 | Государственный архив Тульской области | Ф. Р-3998 Оп. 3 Д. 314
Награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Рождение ребёнка
11.05.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голева Антонина Семеновна

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Награда
06.11.1947
Орден Отечественной войны II степени
Образование
1947
юрист, Ростовская юридическая школа МЮ РСФСР в Таганроге
Рождение ребёнка
23.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голева Антонина Семеновна

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голева Антонина Семеновна

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голева Антонина Семеновна

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голева Антонина Семеновна

Смерть
05.03.1989
Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Похороны
Неизвестно
Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close