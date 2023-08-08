Маслакова (Хаперская) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслакова (Хаперская) Ольга Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1906

Дата смерти

13.11.1992

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1906

Отец: Хаперский Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1933

Сын: Маслаков Анатолий Егорович

Отец ребёнка: Маслаков Егор Иванович

Богородицкое, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1942

Дочь: Свинцова Раиса Егоровна

Отец ребёнка: Маслаков Егор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шилова Валентина Егоровна

Отец ребёнка: Маслаков Егор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслаков Егор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
13.11.1992
Липецк, город Липецк, Липецкая область
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