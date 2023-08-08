Маслакова (Хаперская) Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1906
Дата смерти13.11.1992
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1906
Отец: Хаперский Василий
Рождение ребёнка
22.11.1933
Сын: Маслаков Анатолий Егорович
Отец ребёнка: Маслаков Егор Иванович
Богородицкое, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Свинцова Раиса Егоровна
Отец ребёнка: Маслаков Егор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шилова Валентина Егоровна
Отец ребёнка: Маслаков Егор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.11.1992
Липецк, город Липецк, Липецкая область