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Блинова Акулина Семенова

Место рождения

с. Новое Устье, Верхоценской волости, Моршанского уезда, Тамбовской губернии

Дата рождения

1699

Дата смерти

До 1762

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Новое Устье, Верхоценской волости, Моршанского уезда, Тамбовской губернии
РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
Рождение ребёнка
1736

Сын: Блинов Агафон Никитин

Отец ребёнка: Блинов Никита Никифоров

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
Рождение ребёнка
1739

Сын: Блинов Антон Никитин

Отец ребёнка: Блинов Никита Никифоров

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
ргада ф350 оп 2 д.3505 1744 РС Верхоценской волости
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Сергеева Гликерья Никитина

Отец ребёнка: Блинов Никита Никифоров

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Никита Никифоров

РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
Смерть
До 1762
Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
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