Блинова Акулина Семенова
Место рожденияс. Новое Устье, Верхоценской волости, Моршанского уезда, Тамбовской губернии
Дата рождения1699
Дата смертиДо 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1699
с. Новое Устье, Верхоценской волости, Моршанского уезда, Тамбовской губернии
РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
Рождение ребёнка
1736
Отец ребёнка: Блинов Никита Никифоров
РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
Рождение ребёнка
1739
Сын: Блинов Антон Никитин
Отец ребёнка: Блинов Никита Никифоров
ргада ф350 оп 2 д.3505 1744 РС Верхоценской волости
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Сергеева Гликерья Никитина
Отец ребёнка: Блинов Никита Никифоров
РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
Бракосочетание
Неизвестно
РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
Смерть
До 1762
РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье