Костерин Иван Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Костерин Матвей
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Занимался лесозаготовками. Рубил и продавал лесоматериал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Костерина (1-Ая Жена) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костерин Димитрий Иванович
Мать ребёнка: Костерина (Шилова) Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Костерина (1-Ая Жена) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Костерина) Феодосья Ивановна
Мать ребёнка: Костерина (Шилова) Анна Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Костерина (1-Ая Жена) ?
Рождение ребёнка
12.12.1900
Сын: Костерин (Kosterin) Александр Иванович (Aleksandr Ivanovich)
Мать ребёнка: Костерина (Шилова) Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
01.09.1904
Сын: Костерин Григорий Иванович
Мать ребёнка: Костерина (Шилова) Анна Ефимовна
Смерть
Неизвестно