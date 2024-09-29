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Костерин Иван Матвеевич

Место рождения

Турково, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Костерин Матвей

Мать: не указана

Турково, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Работа или профессия
Неизвестно
Занимался лесозаготовками. Рубил и продавал лесоматериал
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костерин Федор Иванович

Мать ребёнка: Костерина (1-Ая Жена) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костерин Димитрий Иванович

Мать ребёнка: Костерина (Шилова) Анна Ефимовна

Турково, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костерин Иван Иванович

Мать ребёнка: Костерина (1-Ая Жена) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Костерина) Феодосья Ивановна

Мать ребёнка: Костерина (Шилова) Анна Ефимовна

Турково, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костерина (1-Ая Жена) ?

Рождение ребёнка
12.12.1900

Сын: Костерин (Kosterin) Александр Иванович (Aleksandr Ivanovich)

Мать ребёнка: Костерина (Шилова) Анна Ефимовна

Турково, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.09.1904

Сын: Костерин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Костерина (Шилова) Анна Ефимовна

Турково, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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