Мазечкин Максим Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазечкин Максим Михайлович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2012

Отец: не указан

Мать: Мазечкина Светлана Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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