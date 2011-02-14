Коткова Раиса Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1932
Дата смерти14.02.2011
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1932
Отец: Кежаев Сергей
Мать: Кежаева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Видяева Надежда Борисовна
Отец ребёнка: Котков Борис Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Котков Борис Алексеевич
Рождение ребёнка
02.01.1961
Сын: Котков Александр Борисович
Отец ребёнка: Котков Борис Алексеевич
Рождение ребёнка
02.01.1962
Дочь: Аникина Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Котков Борис Алексеевич
Смерть
14.02.2011