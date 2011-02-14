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Коткова Раиса Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1932

Дата смерти

14.02.2011

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1932

Отец: Кежаев Сергей

Мать: Кежаева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Видяева Надежда Борисовна

Отец ребёнка: Котков Борис Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котков Иван Борисович

Отец ребёнка: Котков Борис Алексеевич

Рождение ребёнка
02.01.1961

Сын: Котков Александр Борисович

Отец ребёнка: Котков Борис Алексеевич

Рождение ребёнка
02.01.1962

Дочь: Аникина Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Котков Борис Алексеевич

Смерть
14.02.2011

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