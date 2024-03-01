Щербакова (Жемердей) Светлана Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Жемердей) Светлана Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1977

Пол

Женский

Добавил:

ДЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1977

Отец: Скрылев Александр

Мать: Скрылева Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
21.11.2007

Дочь: Щербакова Дарина Дмитриевна

Отец ребёнка: Щербаков Дмитрий Викторович

Клинцы, город Клинцы, Брянская область
Рождение ребёнка
10.03.2014

Дочь: Щербакова Полина Дмитриевна

Отец ребёнка: Щербаков Дмитрий Викторович

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