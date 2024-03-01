Щербакова (Жемердей) Светлана Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1977
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1977
Отец: Скрылев Александр
Рождение ребёнка
21.11.2007
Дочь: Щербакова Дарина Дмитриевна
Отец ребёнка: Щербаков Дмитрий Викторович
Клинцы, город Клинцы, Брянская область
Рождение ребёнка
10.03.2014
Дочь: Щербакова Полина Дмитриевна
Отец ребёнка: Щербаков Дмитрий Викторович