Агрипина Емельяновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Агрипина Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Емельян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Квитантова Ганна Гавриловна

Отец ребёнка: Квитантов Гавриил Лавреньтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Квитантова Елизовета Гавриловна

Отец ребёнка: Квитантов Гавриил Лавреньтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Квитантова Евдокия Гавриловна

Отец ребёнка: Квитантов Гавриил Лавреньтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Квитантов Гавриил Лавреньтьевич

Рождение ребёнка
10.09.1907

Сын: Квитантов Филипп Гаврилович

Отец ребёнка: Квитантов Гавриил Лавреньтьевич

Студинецкое поселение
Смерть
Неизвестно

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