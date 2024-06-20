Агрипина Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Емельян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Квитантова Ганна Гавриловна
Отец ребёнка: Квитантов Гавриил Лавреньтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Квитантова Елизовета Гавриловна
Отец ребёнка: Квитантов Гавриил Лавреньтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Квитантова Евдокия Гавриловна
Отец ребёнка: Квитантов Гавриил Лавреньтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.09.1907
Сын: Квитантов Филипп Гаврилович
Отец ребёнка: Квитантов Гавриил Лавреньтьевич
Студинецкое поселение
Смерть
Неизвестно