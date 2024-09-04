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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Дочь: (Левченко) Мария Игнатовна

Отец ребёнка: Левченко Игнат Сергеевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Левченко Иван Игнатович

Отец ребёнка: Левченко Игнат Сергеевич

Рождение ребёнка
1928

Дочь: (Левченко) Надежда Игнатовна

Отец ребёнка: Левченко Игнат Сергеевич

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