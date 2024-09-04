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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Дочь: (Левченко) Мария Игнатовна
Отец ребёнка: Левченко Игнат Сергеевич
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Левченко Игнат Сергеевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: (Левченко) Надежда Игнатовна
Отец ребёнка: Левченко Игнат Сергеевич