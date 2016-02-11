Петрунина (Соколова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрунина (Соколова) Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1924

Дата смерти

11.02.2016

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1924

Отец: не указан

Мать: Соколова Просковья

Рождение ребёнка
05.06.1952

Дочь: Барова (Петрунина) Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Петрунин Михаил Флегонтович

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.10.1953

Дочь: Лукьянова (Петрунина) Евгения Михаиловна

Отец ребёнка: Петрунин Михаил Флегонтович

Рождение ребёнка
28.10.1957

Сын: Петрунин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Петрунин Михаил Флегонтович

Смерть
11.02.2016

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