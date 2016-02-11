Петрунина (Соколова) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1924
Дата смерти11.02.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1924
Отец: не указан
Мать: Соколова Просковья
Рождение ребёнка
05.06.1952
Дочь: Барова (Петрунина) Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Петрунин Михаил Флегонтович
Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.10.1953
Дочь: Лукьянова (Петрунина) Евгения Михаиловна
Отец ребёнка: Петрунин Михаил Флегонтович
Рождение ребёнка
28.10.1957
Сын: Петрунин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Петрунин Михаил Флегонтович
Смерть
11.02.2016