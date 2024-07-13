Шишова Александра Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишов Павел Кириллов
Отец ребёнка: Шишов Кирилл Михаилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишова Мария Кириллова
Отец ребёнка: Шишов Кирилл Михаилов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Шишова Анна Кириллова
Отец ребёнка: Шишов Кирилл Михаилов
Рождение ребёнка
05.08.1894
Отец ребёнка: Шишов Кирилл Михаилов
Рождение ребёнка
25.08.1915
Отец ребёнка: Шишов Кирилл Михаилов
Смерть
Неизвестно