Шишова Александра Павлова 1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шишова Александра Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишов Павел Кириллов

Отец ребёнка: Шишов Кирилл Михаилов

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шишова Мария Кириллова

Отец ребёнка: Шишов Кирилл Михаилов

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишов Кирилл Михаилов

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Шишова Анна Кириллова

Отец ребёнка: Шишов Кирилл Михаилов

Рождение ребёнка
05.08.1894

Сын: Шишов Александр Кириллов

Отец ребёнка: Шишов Кирилл Михаилов

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
25.08.1915

Сын: Шишов Михаил Кириллов

Отец ребёнка: Шишов Кирилл Михаилов

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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