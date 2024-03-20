Петухова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1923

Сын: Петухов Николай Владимирович

Отец ребёнка: Петухов Владимир Васильевич

Золотавино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Золотова Тамара Владимировна

Отец ребёнка: Петухов Владимир Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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