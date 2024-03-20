Петухова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.04.1923
Сын: Петухов Николай Владимирович
Отец ребёнка: Петухов Владимир Васильевич
Золотавино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Золотова Тамара Владимировна
Отец ребёнка: Петухов Владимир Васильевич
Смерть
Неизвестно