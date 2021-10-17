Антонина 30.10.1948 — найти родственников по фамилии на Familio
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Антонина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1948

Дата смерти

17.10.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернуха Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чернуха) Ольга

Отец ребёнка: Чернуха Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чернуха) Оксана

Отец ребёнка: Чернуха Николай

Смерть
17.10.2021

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