Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1948
Дата смерти17.10.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чернуха Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чернуха) Ольга
Отец ребёнка: Чернуха Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чернуха) Оксана
Отец ребёнка: Чернуха Николай
Смерть
17.10.2021