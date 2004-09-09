Литвинова (Чудакова) Лидия Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинова (Чудакова) Лидия Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1927

Дата смерти

09.09.2004

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1927

Отец: Чудаков Марк

Мать: Чудакова Анна

Рождение ребёнка
14.05.1950

Сын: Литвинов Валентин Вадимович

Отец ребёнка: Литвинов Вадим Васильевич

Рождение ребёнка
11.12.1956

Дочь: Буракова (Литвинова) Нина Вадимовна

Отец ребёнка: Литвинов Вадим Васильевич

Смерть
09.09.2004

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