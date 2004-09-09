Литвинова (Чудакова) Лидия Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1927
Дата смерти09.09.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1927
Отец: Чудаков Марк
Мать: Чудакова Анна
Рождение ребёнка
14.05.1950
Сын: Литвинов Валентин Вадимович
Отец ребёнка: Литвинов Вадим Васильевич
Рождение ребёнка
11.12.1956
Дочь: Буракова (Литвинова) Нина Вадимовна
Отец ребёнка: Литвинов Вадим Васильевич
Смерть
09.09.2004