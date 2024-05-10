Железнёв Игорь Николаевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Железнёв Игорь Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Железнёв Дмитрий Игоревич

Мать ребёнка: Пыжова Людмила Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пыжова Людмила Викторовна

Рождение ребёнка
13.07.1988

Дочь: Железнёва Елена Игоревна

Мать ребёнка: Пыжова Людмила Викторовна

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