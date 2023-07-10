Приписнова Елена Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Приписнов Федор Иосифович
Отец ребёнка: Приписнов Иосиф Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Приписнов Александр Иосифович
Отец ребёнка: Приписнов Иосиф Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.03.1913
Сын: Прописнов Виктор Иосифович
Отец ребёнка: Приписнов Иосиф Петрович
Рождение ребёнка
06.02.1915
Сын: Приписнов Алексей Иосифович
Отец ребёнка: Приписнов Иосиф Петрович
Смерть
Неизвестно