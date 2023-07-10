Приписнова Елена Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приписнова Елена Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Приписнов Федор Иосифович

Отец ребёнка: Приписнов Иосиф Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Приписнов Александр Иосифович

Отец ребёнка: Приписнов Иосиф Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Приписнов Иосиф Петрович

Рождение ребёнка
17.03.1913

Сын: Прописнов Виктор Иосифович

Отец ребёнка: Приписнов Иосиф Петрович

Рождение ребёнка
06.02.1915

Сын: Приписнов Алексей Иосифович

Отец ребёнка: Приписнов Иосиф Петрович

Смерть
Неизвестно

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