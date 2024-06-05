Поводова (Копылова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поводова (Копылова) Мария Михайловна

Место рождения

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

03.04.1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1911 ст.

Отец: Копылов Михаил Михайлович

Мать: Копылова Анастасия Косьмина

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Аристово девица Анна Кириакова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поводова Галина Иосифовна

Отец ребёнка: Поводов Иосиф Андреевич

Борок, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поводов Борис Иосифович

Отец ребёнка: Поводов Иосиф Андреевич

Борок, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беляева (Поводова) Александра Иосифовна

Отец ребёнка: Поводов Иосиф Андреевич

Борок, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поводова Надежда Иосифовна

Отец ребёнка: Поводов Иосиф Андреевич

Борок, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поводов Иосиф Андреевич

Рождение ребёнка
1933

Сын: Поводов Петр Иосифович

Отец ребёнка: Поводов Иосиф Андреевич

Борок, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1950

Сын: Поводов Анатолий Иосифович

Отец ребёнка: Поводов Иосиф Андреевич

Борок, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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