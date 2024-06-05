Поводова (Копылова) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения03.04.1911 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1911 ст.
Восприемник д. Аристово девица Анна Кириакова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поводова Галина Иосифовна
Отец ребёнка: Поводов Иосиф Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Поводов Иосиф Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беляева (Поводова) Александра Иосифовна
Отец ребёнка: Поводов Иосиф Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поводова Надежда Иосифовна
Отец ребёнка: Поводов Иосиф Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Поводов Иосиф Андреевич
Рождение ребёнка
1950
Сын: Поводов Анатолий Иосифович
Отец ребёнка: Поводов Иосиф Андреевич
Смерть
Неизвестно