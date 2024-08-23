Гапшин Григорий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: (Гапшина) Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно