Парамонов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1961
Сын: Парамонов Леонид
Мать ребёнка: Парамонова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Парамонов Иван
Мать ребёнка: Парамонова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Парамонов Николай
Мать ребёнка: Парамонова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Парамонова Ольга
Смерть
Неизвестно