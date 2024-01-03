Антонюк Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Волочанский Станислав
Мать: Антонюк Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полонская (Антонюк) Диониссия
Мать ребёнка: Антонюк (Степаненко) Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антонюк Анатолий
Мать ребёнка: Антонюк (Степаненко) Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Долгова (Антонюк) Мария
Мать ребёнка: Антонюк (Степаненко) Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно