Антонюк Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтонюк Константин

Антонюк Константин

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волочанский Станислав

Мать: Антонюк Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полонская (Антонюк) Диониссия

Мать ребёнка: Антонюк (Степаненко) Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонюк Анатолий

Мать ребёнка: Антонюк (Степаненко) Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Долгова (Антонюк) Мария

Мать ребёнка: Антонюк (Степаненко) Степанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонюк (Степаненко) Степанида

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.