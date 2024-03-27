Nisametdin Safiulla R-M198 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиNisametdin Safiulla R-M198

Nisametdin Safiulla R-M198

Место рождения

д.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

15.10.1874

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1908 г.р.
1925 г.р.
1928 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1874

Отец: Юсипов Низамутдин

Мать: Марзия

д.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Sadik Halise

Мать ребёнка: Nisametdin Fatima

aktuk
Рождение ребёнка
1925

Сын: Nisametdin Safa

Мать ребёнка: Nisametdin Fatima

Suomi
Рождение ребёнка
25.09.1928

Сын: Nisametdin Fatih

Мать ребёнка: Nisametdin Fatima

Terijoki
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Luhtinen Halide

Мать ребёнка: Nisametdin Fatima

Terijoki
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Nisametdin Fatima

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Soukkan Emine

Мать ребёнка: Nisametdin Fatima

Смерть
1945
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close