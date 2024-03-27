Nisametdin Safiulla R-M198
Место рожденияд.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рождения15.10.1874
Дата смерти1945
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1874
Отец: Юсипов Низамутдин
Мать: Марзия
д.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Sadik Halise
Мать ребёнка: Nisametdin Fatima
aktuk
Рождение ребёнка
1925
Сын: Nisametdin Safa
Мать ребёнка: Nisametdin Fatima
Suomi
Рождение ребёнка
25.09.1928
Сын: Nisametdin Fatih
Мать ребёнка: Nisametdin Fatima
Terijoki
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Luhtinen Halide
Мать ребёнка: Nisametdin Fatima
Terijoki
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Nisametdin Fatima
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Soukkan Emine
Мать ребёнка: Nisametdin Fatima
Смерть
1945